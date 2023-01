NEUTRALIZZATO GRAZIE ALL’IMMEDIATO INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE CHE PRESIDIANO LE STAZIONI FERROVIARIE



Sei feriti, uno dei quali in condizioni gravi.

E’ il bilancio dell’attacco compiuto questa mattina alla gare du Nord, uno dei più grandi snodi ferroviari d’Europa.

Nell’orario di punta degli arrivi e partenze dei pendolari, verso le 6.45, un uomo armato di coltello ha aggredito passanti e viaggiatori. Tra i feriti c’è anche un funzionario della polizia di frontiera intervenuto per fermare l’attacco.

Inoltre, gli agenti hanno immobilizzato il sospetto dopo avere aperto il fuoco contro di lui

Non si conoscono i motivi dell’aggressione: l’uomo intanto è in pericolo di vita e ricoverato in ospedale.

Il ministro dell’Interno Gérald Darmanin è intervenuto su Twitter (“Grazie alla polizia per la sua reazione coraggiosa ed efficace”) e si è poi recato alla stazione circondato da un’ampia scorta di sicurezza per ringraziare personalmente le forze dell’ordine.

La Gare du Nord è la stazione ferroviaria più grande d’Europa e la terza al mondo in termini di flussi di traffico, con 700.000 persone al giorno e oltre 220 milioni di visitatori all’anno.

I treni in partenza dalla stazione servono il nord della Francia, ma anche destinazioni internazionali come Londra con l’Eurostar o il Belgio e i Paesi Bassi con il Thalys.

(da agenzie)

Correlati