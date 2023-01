FRATELLI D’ITALIA HA PRESENTATO UN EMENDAMENTO PER ELIMINARE LA SCADENZA DELLE CONCESSIONI BALNEARI DEL 31 DICEMBRE, FISSATA DAL GOVERNO DRAGHI… LA CONCORRENZA È UNO DEGLI IMPEGNI PIÙ IMPORTANTI PRESI CON L’UE PER AVERE I SOLDI DEL RECOVERY



Fratelli d’Italia rilancia sulle concessioni balneare. Il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, attraverso un emendamento al decreto Milleproroghe, vuole eliminare il termine del 31 dicembre 2023 estendendo l’efficacia delle attuali licenze fino al varo della riforma complessiva del settore.

L’emendamento a prima firma di Lavinia Mennuni mira a cancellare l’attuale termine del 31 dicembre di quest’anno, fissato dalla legge sulla concorrenza e confermato dal Consiglio di Stato. Adesso l’emendamento di Fdi vuole stabilire che “continuano ad avere efficacia fino all’approvazione della legge di riforma organica della relativa disciplina”.

Non solo. L’emendamento introduce un articolo sulla “cessazione di efficacia dei termini delle proroghe stabilite per le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio di attività turistico-ricreative e sportive nonché dei rapporti di gestione relativi ad attività con finalità turistico-ricreative e sportive”.

(da Il Fatto Quotidiano)

