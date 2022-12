UN GRUPPO DI CITTADINI SI E’ TASSATO PER COMMISSIONARE LA SCULTURA A DUE ARTISTI: CHI VUOLE PUÒ TIRARE UOVA CONTRO L’OPERA IN UN PARCHETTO DELLA CITTÀ



Vladimir Putin è stato celebrato come “testa di cazzo dell’anno” nel villaggio inglese di Worcestershire.

Un gruppo di abitanti si è tassato per poter erigere una statua del presidente russo con la testa a forma di cappella.

La statua è stata posizionata in un parchetto della città in protesta contro l’invasione in Ucraina: ai passanti vengono fornite anche uova da lanciare contro “Mad Vlad”.

Il coordinatore della protesta ha in programma di creare e vendere miniature della statua per raccogliere fondi per un ente di beneficenza a sostegno dei rifugiati ucraini.

(da Dagonews)

