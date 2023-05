NESSUNA AZIENDA È IN GRADO DI SOPRAVVIVERE SENZA ENTRATE QUANTIFICABILI



Il canone Rai verso l’esclusione dalla bolletta elettrica. La cancellazione della “tassa” dalla bolletta della luce è tra le volontà del ministro Giancarlo Giorgetti. Ministro dell’Economia che è stato convocato in audizione in Vigilanza Rai per esporre la strategia del governo sul tema.

Un’ipotesi, quella dell’esclusione del canone Rai dalla bolletta della luce, che ha messo in allarme politica e sindacati, questi ultimi preoccupati sulle entrate della Rai «senza prevedere un finanziamento equipollente in alternativa al canone».

Togliere la riscossione del canone dalla bolletta elettrica, «senza prevedere un finanziamento equipollente in alternativa, significa privare la Rai della certezza delle entrate. Nessuna azienda è in grado di sopravvivere senza risorse e senza flussi di cassa quantificabili e, nel caso specifico di Rai, questo significherebbe assoggettare l’Azienda agli umori del governo di turno, qualunque esso sia, con risultati esiziali per il suo futuro». Così le organizzazioni confederali dei lavoratori della Rai in un documento unitario presentato in Commissione Vigilanza in cui le manifestano «preoccupazione» per la decisione di togliere il canone dalla bolletta elettrica.

(da agenzie)

This entry was posted on giovedì, Maggio 18th, 2023 at 20:51 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.