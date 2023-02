PER IL 31,3% DEVONO DECIDERE SOLO I GIUDICI, IL 29,4% CONTRARIO ALLA REVOCA, IL 12,4% FAVOREVOLE SOLO PER COSPITO, IL 3,7% E’ PER ABOLIRE IL 41 BIS



Il 31,3% ritiene invece che ad esprimersi sulla vicenda dovrebbero essere solo i giudici. Il 12,4% è a favore della revoca ma solo nel caso di Cospito. Per il 29,4% un cedimento verso gli anarchici è un pericoloso precedente per altri casi simili. Infine il 3,7% vorrebbe un’eliminazione totale del 41bis. È quanto emerge dal sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 31 gennaio e il 2 febbraio 2023.

Caso Cospito a parte, la maggioranza degli intervistati giudica favorevolmente il 41bis: per il 47,6% è uno strumento molto utile nella lotta alla criminalità organizzata, e crede che debba rimanere in vigore nella forma attuale mentre il 25,4% vorrebbe che questa forma di detenzione venisse allargata per combattere efficacemente la criminalità. Un ulteriore 20,1% è a favore ma solo se limitato a casi molto gravi di capi mafia o terroristi, responsabili di stragi. Una sparuta minoranza ne vorrebbe l’abolizione considerandolo una forma di tortura che rinnega il ruolo riabilitativo del carcere.

(da agenzie)

