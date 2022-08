SI CONFERMA L’AMPIO VANTAGGIO DEL CENTRODESTRA ANCHE SE IL PD PUNTA AL SORPASSO SU FDI



Un sondaggio di Emg sulle elezioni del 25 settembre dice che la distanza tra centrodestra e centrosinistra si allarga, mentre il Terzo Polo (non ancora nato) è al 6%.

La rilevazione dell’istituto di Fabrizio Masia è stata condotta tra l’8 e il 9 agosto. E mostra che le intenzioni di voto per il centrodestra sono al 48%, mentre il centrosinistra è al 31,5%. Anche per l’uscita di Azione dalla coalizione. Mentre il Movimento 5 Stelle è accreditato del 10%.

Per quanto riguarda i partiti, Fratelli d’Italia è primo nelle preferenze del campione con il 24% ma è raggiunto in vetta dal Pd.

La Lega è data al 12,5% mentre Forza Italia non si sposta dall’8%. +Europa è stimata al 3%, così come l’alleanza Sinistra-Verdi che ieri ha annunciato la candidatura di Ilaria Cucchi.

Gli indecisi e gli astenuti sono il 44-45% del campione. E secondo Masia l’affluenza si fermerà al 66%. Sarebbero 7 punti in meno rispetto al 2018.

Nel sondaggio di fine luglio Italia Viva era data al 4, mentre Azione insieme a +Europa al 6. Youtrend accredita il terzo polo al 4,8, non una grande differenza.

(da agenzie)

