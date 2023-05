OTTO PUNTI TRA FDI (IN CALO) E PD (IN CRESCITA)



La grande stabilità degli orientamenti politici in questo periodo viene certificata dalla Supermedia Agi/Youtrend di questa settimana, con variazioni minime per tutti i partiti. L’ultimo sondaggio mostra infatti una lievissima flessione di FdI che scende dello 0,1% e si attesta sul 28,8%. Analoga situazione per la Lega che ora è all’8,9% e perde lo 0,1%. Guarda invece lo 0,1% Forza Italia e raggiunge al 7,1%, con il suo leader Silvio Berlusconi che sta per essere dimesso dal San Raffaele dopo circa un mese di ricovero. La maggioranza di centrodestra, dunque, è ora al 45,7% e arretra leggermente dello 0,3%.

Si intravede però una tendenza a livello aggregato, con le opposizioni che guadagnano terreno, ossia lo 0,7% nel complesso.

Il Pd, sempre secondo partito, secondo l’ultima rilevazione adesso è al 20,4% (+0,3%). Anche il M5S guadagna (+0,2%) ed è al 15,9%. Azione di Carlo Calenda è al 4,3% (nr), Verdi/Sinistra stabile al 2,9%, Italia Viva 2,9% (nr) e +Europa al 2,2% (+0,1)

(da agenzie)

