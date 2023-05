FDI 28,8%, PD 21,5%, M5S 15,3%, LEGA 9%, FORZA ITALIA 6,8%, AZIONE 4,3%, VERDI-SINISTRA 3,2%, ITALIA VIVA 2,5%, + EUROPA 2,3%



L’ultimo sondaggio effettuato da Swg per il Tg di La7 condotto da Enrico Mentana mostra una percentuale record per il Partito Democratico di Elly Schlein. E torna a crescere anche il partito della premier Meloni, che è sempre la forza politica che gode di più consenso in Italia.

Rispetto alla settimana passata Fratelli d’Italia guadagna lo 0,2% si porta al 28,8%. Crolla invece la Lega di Salvini, che cede ben dieci decimi, scendendo al 9%. Forza Italia invece non abbandona la tendenza positiva, aiutata anche dall’attenzione che nell’ultimo mese c’è stata sul leader Silvio Berlusconi, ancora ricoverato al San Raffaele di Milano per curare un’infezione polmonare: l’ex premier potrebbe partecipare, con un messaggio a distanza, alla convention del suo partito il 5 e 6 maggio prosssimi. Ora gli azzurri sono dati al 6,8%, con un aumento di due decimi.

Come si diceva, per il Partito Democratico di Elly Schlein è ancora un momento di crescita. Il Pd raggiunge il 21,5%, stabilendo il suo valore valore più alto della legislatura e superando nettamente il risultato ottenuto alle ultime elezioni politiche, quando aveva ottenuto il 19,1%. Lieve calo invece il M5s di Giuseppe Conte, stabile al 15,3%.

La rottura tra Azione e Italia Viva continua a penalizzare soprattutto il partito guidato da Carlo Calenda, che perde un altro decimo, calando al 4,3%. Lievissimo rimbalzo invece per Italia Viva, che torna al 2,5% (+0,1).

Alleanza Verdi e Sinistra è invece dato al 3,2% (+0,2 punti), mentre Più Europa perde un decimo e scende al 2,3%.

Scende anche l’astensione, calcolata al 36% (con un calo di un punto).

Tra le liste extraparlamentari, Per l’Italia di Paragone è scesa al 2,1%, mentre Unione Popolare guidata dall’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris è inchiodata all’1,8%.

(da agenzie)

