FDI 28,7%, M5S 17,2%, PD 16.8%, LEGA 8,9%, TERZO POLO 7,9%, FORZA ITALIA 7,5%



La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha un indice di fiducia degli italiani al 44,4%, più o meno la somma dei partiti di centrodestra che l’appoggia, ma sempre una minoranza rispetto a chi non ha fiducia in lei.

Secondo l’ultimo sondaggio settimanale effettuato da Termometro politico tra il 14 e il 16 febbraio 2023, le intenzioni di voto hanno risentito di un effetto regionali sulle percentuali partiti.

L’ultima tornata elettorale, che si è svolta in Lombardia e Lazio il 12 e 13 febbraio, ha decretato la vittoria pressoché incontrastata del centrodestra, con lieve rialzo del Pd. Male invece M5s e Terzo Polo.

Secondo il sondaggio Fdi è rimasto stabile al 28,7%, il M5S è invece calato al 17,2%, Pd e Lega sono aumentati rispettivamente al 16,8% e all’8,9%.

Giù il Terzo Polo al 7,9% con Forza Italia in crescita al 7,5%.

Sinistra Italiana e Verdi scendono sotto la soglia di sbarramento del 3% e sono in compagnia di +Europa al 2,5%, Italexit al 2,4%, Democrazia Sovrana e Popolare all’1,6% e Unione Popolare all’1,5%.

(daFanpage)

