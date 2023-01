IN FLESSIONE ANCHE LEGA E FORZA ITALIA…IL PD SI ATTESTA AL 15,6%. I GRILLINI SALGONO AL 17,7%



Ultima Supermedia prima del black-out in vista delle elezioni regionali di febbraio (con cui saranno chiamati alle urne oltre un quarto degli aventi diritto al voto totali in Italia). Anche questa settimana, come quella precedente, il confronto e’ con il dato di fine dicembre. Perde un po’ di consenso FdI, scende anche il Pd mentre sale il M5s.

In calo anche Lega e Terzo polo. In leggera flessione Forza Italia. Meglio Verdi/Sinistra e +Europa.

FDI 29,7 (-0,6) M5S 17,7 (+0,1) PD 15,6 (-0,4) Lega 8,5 (-0,5) Terzo Polo 7,7 (-0,2) Forza Italia 6,8 (-0,1) Verdi/Sinistra 3,6 (+0,2) +Europa 2,5 (+0,2) Italexit 2,2 (=) Unione Popolare 1,5 (-0,2) Noi Moderati 1,1 (-0,2) (AGI)Adi

(da agenzie)

Correlati