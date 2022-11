IL CAPOLAVORO È STATO RAGGIUNTO QUANDO PUR DI FAR VEDERE E SENTIRE SALVINI, HANNO RIPULITO LA SUA DICHIARAZIONE SU “GLI 8 MORTI ACCERTATI”



Ha destato scalpore la dichiarazione – definiamola intempestiva – del leader della Lega, Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini riguardo ai dispersi nella tragedia di Ischia, che – all’inaugurazione della M4 a Milano – egli ha definito “otto morti accertati”, tanto da indurre il Prefetto di Napoli Claudio Palomba e il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a smentirlo pubblicamente.

A tal proposito, il giornalista e conduttore televisivo e radiofonico Antonello Piroso ha sottolineato in un tweet come il Tg2 – diretto ad interim da Carlo Pilieci dopo la nomina di Gennaro Sangiuliano a capo del Ministero della Cultura – abbia “ripulito” la dichiarazione di Matteo Salvini.

Scrive Piroso: “Su Ischia il Tg2 di ieri sembrava Rai Eiar”, aggiungendo che: “Il capolavoro è stato raggiunto quando pur di far vedere e sentire Salvini, hanno ripulito la sua dichiarazione su “gli 8 morti accertati”.

Al Tg2 delle 20.30 di ieri, sabato 26 novembre 2022, infatti, la dichiarazione di Salvini è stata trasmessa con un evidente taglio strategico nel punto del discorso del Vicepremier che ha suscitato tante polemiche

(da vigilinazatv.it)

Correlati