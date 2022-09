IL GIORNALISTA STAVA VIAGGIANDO CON ALCUNI COLLEGHI QUANDO HA PERSO IMPROVVISAMENTE I SENSI. SUL SUO CORPO CI SAREBBERO SEGNI DI “SOFFOCAMENTO”



Altra morte eccellente, e misteriosa, in Russia.

Il direttore della Komsomolskaja Pravda, Vladimir Nikolayevich Sungorkin, è deceduto mercoledì: aveva 68 anni e nel suo corpo ci sarebbero segni di “soffocamento”. Stava viaggiando verso Khabarovsk con alcuni colleghi, prima di dirigersi a Mosca, quando ha perso improvvisamente i sensi.

Poco prima, aveva detto ai colleghi: “Dovremmo trovare un bel posto da qualche parte… per il pranzo”.

Il suo collega Leonid Zakharov ha spiegato che tre minuti dopo Vladimir ha iniziato a soffocare e il gruppo lo ha portato fuori a prendere aria.

Il medico che lo ha visitato inizialmente ha concluso che è morto per un ictus.

(da agenzie)

Correlati