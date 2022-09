AI DOMICILIARI ANCHE L’EX RETTORE DELL’UNIVERSITÀ ETNEA FRANCESCO BASILE… GLI ARRESTI NELL’AMBITO DI UN’INDAGINE PER CORRUZIONE E FALSO IN ATTO PUBBLICO



E’ accusata di corruzione l’ex assessore comunale di Catania, Barbara Mirabella, candidata deputata all’Ars per FdI, nelle elezioni regionali del 25 settmbre, arrestata stamane e sottoposta ai domiciliari dalla Squadra mobile etna.

Il gip, nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla procura, ha disposto anche l’interdizione per 12 mesi nei confronti di Francesco Basile direttore dell’Uoc di Chirurgia dell’azienda ospedaliera San Marco per quattordici reati di falso, due reati di corruzione e du di concussione; sospensione (12 mesi) dall’attivita’ imprenditoriale per l’imprenditore Giovanni Trovato per corruzione.

(da agenzie)

