NESSUN DANNO ALLA FONTANA, SALE LA TENSIONE CAUSATA DALLE PROVOCAZIONI DI FUGATTI



Trento si è risvegliata con la fontana del Nettuno in piazza Duomo, uno dei simboli massimi della nostra città, che zampillava un liquido color rosso sangue: si tratta del blitz avvenuto all’alba e rivendicato dai militanti di Centopercentoanimalisti.

Per dovere di cronaca, è bene precisare che i militanti hanno prontamente detto di aver utilizzato un prodotto per colorare piscine e fontane, che non danneggerà la fontana. Salvo una manutenzione rapidissima, l’acqua della fontana continuerà ad essere rossa per parecchie ore.

“Lo stesso colore del sangue degli orsi condannati a morte dal presidente Fugatti, unico responsabile della vergogna che sta macchiando una terra tra le più belle d’Italia. Il nostro movimento non intende abbassare la guardia, l’azione di questa mattina dimostra che, al contrario di altri, il nostro movimento è organizzato, le nostre azioni sono bordeline, ma ce ne prendiamo sempre la responsabilità” fanno sapere da Centopercentoanimalisti.

(da agenzie)

