NUOVE OMBRE SUL CREMLINO E ALTRO “SUICIDIO” MISTERIOSO



Continuano le morti sospette tra i «fedeli» di Vladimir Putin. La funzionaria del dipartimento finanziario del ministero della Difesa russo, Marina Yankina, è stata trovata morta dopo essere caduta da una finestra del sedicesimo piano di un edificio residenziale.

A riportare la notizia è il canale Telegram del media russo Mash, poi ripresa anche dai giornali ucraini, secondo cui il corpo della 58enne sarebbe stato trovato da un passante all’ingresso di un grattacielo di Zamshina Street, dove Yankina risiedeva. I media locali ritengono si sia trattato di un suicidio, la donna avrebbe sofferto “di problemi di salute”.

Quella di Marina Yankina si va così ad aggiungere ai numerosi, nonché misteriosi suicidi che si sono verificati negli ultimi mesi tra i fedeli del leader del Cremlino. Il 14 febbraio scorso, infatti, il maggior generale, già funzionario del ministero dell’Interno e vice-capo dell’unità anti-estremismo della polizia russa, incaricata di perseguire i “nemici” della Russia, Vladimir Makarov, era stato trovato morto nella sua abitazione a Golikovo, nelle periferia di Mosca.

(da agenzie)

