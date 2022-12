MARIO DRAGHI TORNERA’ SULLA SCENA DOMANI A MILANO PER PRESENTARE UNA RACCOLTA DI VIGNETTE SATIRICHE DI EMILIO GIANNELLI



Mario Draghi era apparso sulla copertina del penultimo libro di Osho, intitolato “Carcola che ve sfonno”: con la mano sinistra, grazie ad un gesto deciso, l’ex presidente del Consiglio sembrava intimare miti consigli agli astanti, un particolare colto in pieno dal vignettista che usa le immagini per raccontare una storia scritta in romanesco.

Draghi, che è nato a Roma, lunedì prossimo tornerà sulla scena, ma a Milano: ironia della sorte, per presentare un libro umoristico edito da Solferino, “Un’Italia da vignetta”, di Emilio Giannelli, ex bancario e presenza quotidiana sulla prima pagina del Corriere della Sera con la sua puntuale satira.

L’occasione è ben studiata: a fianco del direttore del giornale, Luciano Fontana, di Paolo Conti (che firma con Giannelli il libro) e di Piergaetano Marchetti, nella sede della Fondazione Corriere della Sera, nella sala Buzzati di via Balzan l’ex premier potrà togliersi più di un sassolino dalla scarpa.

Chi è Giannelli

Come viene presentata questa fatica editoriale? “Le vignette di Giannelli raccontano ogni giorno lo spirito e il costume degli italiani, della loro classe politica, il populismo, la crisi dei partiti: sempre con la chiave dell’ironia, del sarcasmo, della battuta fulminante e di quel mondo visto con l’occhio della gente comune. Questo libro raccoglie i disegni più belli e recenti, con molti inediti, di una carriera iniziata al ‘Travaso’ prima di conoscere Forattini che lo portò a ‘Repubblica’ e di passare poi al ‘Corriere della Sera’, con cui collabora da oltre trent’anni. E per la prima volta il grande caricaturista, senese della Contrada del Drago, racconta anche sé stesso e come sono nate le sue vignette e i suoi personaggi, gli incontri, il carattere, i piccoli segreti, i colpi messi a segno e i tentativi di censura nell’arco di una vita, passando dal Quirinale a Palazzo Chigi, dal Parlamento ai grandi fatti di cronaca”.

Comunque, nella copertina del libro di Giannelli la figura di Draghi è posta all’estrema destra, ben più di Giorgia Meloni che si trova davanti a lui.

(da Verita&affari)

