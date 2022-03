LA PROTESTA SILENZIOSA IN PIAZZA MERCATO



Nella piazza del mercato di Leopoli ci sono 109 passeggini vuoti, disposti in file ordinate, a simboleggiare il numero di bambini uccisi dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina.

Una protesta silenziosa che grida attraverso le immagini e lascia riecheggiare nell’aria le urla delle piccolissime vittime della barbarie voluta da Putin.

La scritta in cirillico “bambini” posta all’esterno del teatro di Mariupol in modo che fosse visibile anche ai caccia della Russia che da tre settimane incessantemente sganciano bombe su tutto il Paese non ha dissuaso gli uomini dell’esercito del Cremlino, che hanno distrutto interamente la struttura all’interno della quale, secondo Human Rights Watch, c’erano 500 persone, perlopiù donne e bambini. Un dramma giornaliero, denunciato anche su diversi cartelli appoggiati ai passeggini vuoti

La città teatro della protesta, Leopoli, questa notte è stata colpita dai bombardamenti: tre esplosioni sono state avvertite nella zona dell’aeroporto.

“Diversi missili hanno colpito un impianto per la riparazione di velivoli. Il sito è stato distrutto. Le attività erano state sospese in precedenza e quindi al momento non risultano vittime”, ha scritto su Facebook il sindaco della città, Andriy Sadovyi. “Questo bombardamento ha un valore simbolico: l’Ucraina è stata colpita al cuore. C’è il terrore tra la gente”, ha raccontato all’AdnKronos don Moreno Cattelan, missionario orionino a Leopoli. Intanto, la carovana della missione “Safe Passage” di Mediterranea Saving Humans ha varcato la frontiera tra Polonia e Ucraina a Medyka e si sta dirigendo proprio verso Leopoli. Ad annunciarlo è la stessa ong. Il convoglio è formato da sei van attrezzati anche per emergenze mediche. A bordo, infatti, oltre ad aiuti alimentari, coperte termiche e sacchi a pelo ci sono anche medicinali e dispositivi di intervento rapido.

(da agenzie)

