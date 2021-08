LAMORGESE: “I TITOLARI DEI LOCALI NON POSSONO CHIEDERE DOCUMENTI, MA I CONTROLLI SPETTANO A LORO”… MA COME FAI A VERIFICARE SE IL GREEN PASS CORRISPONDE AL CLIENTE SE NON PUOI CHIEDERGLI I DOCUMENTI?



Venti milioni i Green pass scaricati negli ultimi tre giorni. Ad annunciarlo è il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un post sul suo profilo Facebook: “20 milioni di Green pass scaricati negli ultimi tre giorni. È un numero straordinario che – scrive il ministro – dimostra la sensibilità e la partecipazione dei cittadini del nostro Paese alla lotta contro il Covid”.

Parlando poi di vaccini Speranza ha prima ricordato che sono “la vera arma fondamentale per aprire una stagione diversa” e poi ha aggiunto: “Voglio ringraziare tutti gli italiani che in questi giorni stanno continuando a vaccinarsi e soprattutto i tanti che proprio in questi giorni stanno prenotando la loro prima dose”.

Mentre il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese rispondendo a Torino ai giornalisti sulla proteste dei ‘No Green pass’ ha spiegato che “il rispetto delle regole è importante”, non escludendo “controlli a campione nei locali insieme alla polizia amministrativa”, ribadendo, però, che saranno i titolari a dover provvedere, anche se “non potranno chiedere la carta d’identità ai clienti”.

Lamorgese ha quindi aggiunto che “non si può pensare che l’attività di controllo venga svolta dalle forze di polizia. Significherebbe distoglierle dal loro compito prioritario che è garantire la sicurezza. Al riguardo è in via di preparazione una circolare”.

