Dicono che a Berlusconi sia andata di traverso l’uscita di Mara Carfagna da Forza Italia. Non è solo per affetto e stima che ha masticato amaro: il Cav sa che la sua pupilla puo’ valere l’1% di voti in Campania.

Per convincerla a restare nel partito, il Banana le aveva offerto mano libera in Campania, con la possibilità di scegliere il candidato governatore alle prossime regionali, oltre ad alcuni posti sicuri in lista per lei e alcuni suoi fedelissimi.

Mara Carfagna ha rispedito al mittente le avances: troppo grande la delusione per aver visto affossato senza ragioni un governo di cui era parte, in qualità di ministro per il Sud.

Infatti ha lasciato decantare lo scontento, ha aspettato qualche giorno prima di annunciare l’addio (non voleva sovrapporsi alla Gelmini) e si è messa al lavoro per lanciare un nuovo movimento per il Sud che rilanci la questione meridionale, in aperta contrapposizione alla Lega.

Intanto a casa Berlusconi tiene banco il nervosismo di Marina, rivelato da Francesco Verderami nel suo articolo di oggi (“Qualche avvisaglia la intravvede, strascico dello strappo operato dal Cavaliere con Draghi e che è stato contestato persino in famiglia dalla figlia Marina”).

La Caimana non ha apprezzato le manovre di Forza Italia per far cadere il governo Draghi e mal digerisce lo strapotere esercitato nel partito da Licia Ronzulli (ne avrebbe anche parlato con babbo Silvio che pero’ non vuole ascoltare).

