IMBARAZZO DELLA MELONI



Un attacco devastante. Un incidente diplomatico che massacra la missione di Giorgia Meloni a Kiev e oscura la piena collaborazione offerta dalla premier a Volodymyr Zelensky. Per due volte i giornalisti domandano al Presidente ucraino delle critiche di Silvio Berlusconi.

E il leader replica con parole durissime, mentre al suo fianco ascolta una impietrita Meloni: ‘’Berlusconi? Diversi leader hanno diritto di pensiero, il vero problema è l’approccio della società italiana che a quel leader hanno dato un mandato. Io credo che la casa di Berlusconi non sia mai stata bombardata dai missili, mai siano arrivati con i carri armati nel giardino di casa sua, nessuno ha ammazzato i suoi parenti, non ha mai dovuto fare la valigia alle 3 di notte per scappare o la moglie dovuto cercare da mangiare e tutto questo grazie all”amore fraterno’ della Russia”.

Meloni imbafrazzata ascolta ancora. Poi viene di nuovo sollecitata dai cronisti, stavolta ucraini, su Berlusconi.

Poi tenta una replica: ‘’ Non sono d’accordo, in Parlamento abbiamo sempre votato compattamente. Una cosa sono le frasi dette, un’altra le posizioni. Il centrodestra vuole rispettare il programma, ci tiene, e continuerà a farlo in futuro’’.

(da agenzie)

