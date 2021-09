LA LEGA E CAMBIAMO SI ASTENGONO, FDI ESCE DALL’AULA… MEGLIO, COSI’ SI CAPISCE CHI STA DALLA PARTE DELLA SOLIDARIETA’ UMANA E CHI NO



Genova è pronta a ringraziare Gino Strada per essere stato Gino Strada.

Nelle scorse ore il consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno su proposta del Movimento Cinque Stelle. La richiesta dei grillini è stata chiara, dedicare una via al fondatore di Emergency.

Il documento è stato approvato ovviamente ma come al solito non sono mancate le polemiche.

Nel corso della votazione si sono astenuti Lega e Cambiamo!, quest’ultimo partito che in regione conta moltissimo esprimendo il Presidente. Anche Fratelli d’Italia si è tirato indietro, dal momento che i consiglieri sono usciti al momento di esporre la loro preferenza.

“Riconoscendo a Gino Strada l’impegno profuso a livello sociale, pensiamo manchino i presupposti fondamentali per ottemperare a questa richiesta, come l’inosservanza delle tempistiche previste dalla normativa che prevede dieci anni dalla scomparsa, e la sua non genovesità”, sono le parole riportate da Repubblica a nome della capogruppo della Lega in Comune, Lorella Fontana.

Ad animare il dibattito è stata ancora una volta la politica con l’assenza del primo cittadino del capoluogo ligure. Secondo i pentastellati il sindaco avrebbe lasciato l’aula, per non esporsi su un tema spinoso. “Anche il sindaco Bucci ha fatto la stessa scelta esecrabile di FdI: é uscito dall’aula”, sottolineano in casa Movimento Cinque Stelle.

E’ arrivata a stretto giro la risposta del diretto interessato “Mi sono assentato per un incontro urgente e indifferibile. Se fossi stato in aula avrei votato a favore, come possono testimoniare i capigruppo di maggioranza con i quali mi sono confrontato”.

(da agenzie)

Correlati