LA STATUA E’ INTITOLATA “SHOT 2022”



Continua anche sul fronte artistico e scultoreo la guerra tra Russia e Ucraina. A Kiev è spuntata un’installazione scultorea contro il presidente Vladimir Putin.

Si tratta di «Shot 2022» firmata dall’artista Dmitry Iv e ritrae un volto che si punta una pistola alla bocca. La statua porta una targa che recita: «La storia sa che i criminali di guerra hanno due modi: il tribunale o… PUTLER HAI CAPITO IL SUGGERIMENTO?».

Lasciando così intendere un invito a uccidersi rivolto all’attuale presidente russo affinché segua l’esempio di altri criminali di guerra, come Adolf Hitler che morì suicidandosi con un colpo di pistola alla testa il 30 aprile 1945.

Nella capitale la battaglia sul fronte artistico è in corso da diverso tempo. In particolare le forze operative di Kiev avevano annunciato verso fine aprile che è prevista la demolizione di 60 memoriali legati alla Russia e al patrimonio coloniale.

La demolizione è stata avviata con la decapitazione di una statua di bronzo posta all’Arco dell’amicizia dei popoli che venne eretta nel 1982 per il 60mo anniversario dell’Unione sovietica e i 1500 anni della capitale ucraina.

(da agenzie)

Correlati