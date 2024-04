PRIMA DELLE EUROPEE ANNUNCIA UN UN REGALINO DA 80 EURO NELLE TREDICESIME DEI LAVORATORI DIPENDENTI CON REDDITI INFERIORI A 15 MILA EURO… A DIFFERENZA DEGLI 80 EURO DI RENZI, QUESTI SARANNO SOLO PER UNA VOLTA



A poco più di un mese e mezzo dalle elezioni europee, il governo di Giorgia Meloni si gioca il bonus 80 euro nelle tredicesime dei lavoratori dipendenti con redditi bassi. Il cadeau verrà incartato prima di Natale, ma sarà annunciato domani nel corso del Consiglio dei ministri.

Nella bozza del decreto legislativo della delega fiscale in tema di Irpef e Ires, l’articolo 4 riconosce ai contribuenti con reddito inferiore a 15 mila euro «un importo non superiore a 80 euro» da erogare con la tredicesima mensilità del 2024.

L’ammontare esatto del bonus, si legge ancora nel provvedimento, sarà definito con un decreto del Mef entro il 15 novembre sulla base delle maggiori entrate garantite dal concordato preventivo biennale. Quindi, la maggiorazione della tredicesima, annunciata dall’esecutivo quasi otto mesi prima, potrebbe alla fine essere inferiore agli 80 euro.

(da agenzie)

