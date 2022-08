EVOCANO IL NOME DI DRAGHI COME NELLE SEDUTE SPIRITICHE, MA LA SUA “AGENDA” NON ESISTE SENZA DI LUI (CHE NON CI PENSA PROPRIO A FARSI STRUMENTALIZZARE)



L’accordo c’è: «Abbiamo deciso di provarci», scrive Matteo Renzi su Facebook e Instagram.

Il leader di Italia Viva e Carlo Calenda hanno siglato questa mattina il patto per la costituzione della lista centrista, o il cosiddetto «terzo polo». Alle 18 e 30 Renzi parlerà alla Versiliana, ma intanto ha già annunciato che «il 25 settembre troverete sulla scheda elettorale anche questa possibilità».

A stretto giro anche Calenda è intervenuto sui social, questa volta via Twitter: «Nasce oggi per la prima volta un’alternativa seria e pragmatica al bipopulismo di destra e di sinistra che ha devastato questo paese e sfiduciato Draghi. Ringrazio Renzi per la generosità».

Secondo quanto si apprende, nell’incontro di questa mattina i due leader hanno discusso gli ultimi dettagli dell’accordo.

I collegi saranno divisi 50-50, con il nome di Calenda nel simbolo con il logo dei due partiti e la predominanza nelle quote di partecipazione tv al leader di Azione.

«Lascio volentieri che sia Carlo Calenda a guidare la campagna elettorale», afferma Renzi che poi sottolinea come «servono gli assist per fare i gol».

Per quanto riguarda la lista unica, un partito avrà un capogruppo alla Camera e l’altro al Senato dove dovrebbe correre l’ex premier.

L’obiettivo dichiarato di questa alleanza politica è «salvare l’Italia dai sovranisti e populisti», conclude Renzi: «L’Italia ha bisogno di noi per evitare l’incubo populista e tornare a sognare buona politica».

(da agenzie)

