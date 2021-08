ALMENO TRE I MORTI NELLA CALCA



In Afghanistan le operazioni di evacuazione proseguono a rilento. All’esterno dell’aeroporto Hamid Karzai migliaia di persone attendono nella speranza di riuscire a salire a bordo di un volo per lasciare il Paese, con i talebani che continuano a ostacolare l’accesso allo scalo.

Nella mattina di oggi, 21 agosto, è arrivato a Kabul il leader talebano Abdul Ghani Baradar, annunciando l’intenzione di formare un governo «inclusivo», mentre nel Paese non si fermano i raid verso i civili e i rastrellamenti casa per casa alla ricerca dei collaboratori internazionali e dell’ex governo afgano.

La situazione all’aeroporto di Kabul è stata definita un «pandemonio assoluto» e «almeno tre» sono i corpi ritrovati senza vita per la ressa fuori.

I soldati britannici, viene riferito da Sky News, cercano di aiutare uomini, donne e bambini stretti nella calca di chi tenta disperatamente di entrare nello scalo afgano per provare a fuggire, dopo la presa del potere da parte dei talebani. Gli stessi talebani, chiarisce comunque Sky, «sono stati molti cooperativi, portando via i corpi».

I primi segni di cedimento riguardo la sicurezza dell’aeroporto arrivano dalla Svizzera che ha rinviato un volo charter per l’Uzbekistan per aiutare le operazioni di evacuazione dall’Afghanistan, spiegando che nelle ultime ore c’è stato un «peggioramento» che ha ostacolato l’accesso a terra all’aeroporto di Kabul.

«La situazione della sicurezza intorno all’aeroporto di Kabul è peggiorata notevolmente nelle ultime ore. Un gran numero di persone davanti all’aeroporto e scontri a volte violenti ostacolano l’accesso all’aeroporto di Kabul», si legge in una nota del ministero degli Esteri svizzero, riportata da Ansa.

Allo stesso modo anche l’ambasciata Usa in Afghanistan ha emesso un avviso di sicurezza consigliando ai cittadini americani di evitare di recarsi all’aeroporto di Kabul. E parla di «potenziali minacce alla sicurezza fuori dai cancelli» dell’aeroporto. «Stiamo consigliando ai cittadini statunitensi di evitare di recarsi in aeroporto e di evitare i cancelli aeroportuali in questo momento a meno che non si ricevano istruzioni individuali da un rappresentante del governo degli Stati Uniti per farlo», ha detto.Dall’Europa arriva l’appello della presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen sul tema sei reinsediamenti. «Chiedo a tutti i Paesi che hanno partecipato alla missione in Afghanistan, europei e non, di offrire abbastanza quote per i reinsediamenti e percorsi sicuri, in modo che si possa garantire rifugio a quanti ne hanno bisogno. Siamo pronti ad aiutare gli Stati membri dell’Ue» che accoglieranno.

