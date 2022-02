IL PARLAMENTO EUROPEO GLI NEGA L’IMMUNITA’



Salire su un treno senza biglietto e sputare anche addosso al controllore non è molto onorevole e non si può ottenere l’immunità per un comportamento del genere, sostenendo che si tratta di “opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni”.

Il Parlamento europeo, alla luce delle accuse mosse al leghista Mario Borghezio, ha così negato il salvagente all’ex eurodeputato.

Borghezio è sotto processo davanti al Tribunale di Imperia

I fatti, al centro di un processo in corso davanti al Tribunale di Imperia, in cui l’esponente del Carroccio è imputato per minaccia, oltraggio a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio, risalgono al 13 giugno 2015 e si sarebbero verificati a bordo del treno italo-francese “Thello”, nel tratto tra Ventimiglia e Nizza.

Per il Parlamento europeo, Borghezio “nella sua audizione dinanzi alla commissione giuridica, non ha affermato nulla che possa portare alla conclusione che l’alterco in questione riguardasse l’espressione di un’opinione politica da parte dell’ex deputato”.

Sposata dunque la linea seguita dalla Procura e niente scudo per l’esponente del Carroccio.

La prossima udienza è fissata per il 19 aprile.

(da agenzie)

