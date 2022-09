RAID IN PIENO CENTRO, LA POLIZIA INDAGA



Raid questa mattina, 17 settembre, contro il gazebo di Impegno Civico di via Duomo, nel centro di Napoli; gli attivisti del partito guidato da Luigi Di Maio sono stati aggrediti da alcuni sconosciuti che, oltre a danneggiare la struttura, hanno anche strattonato e picchiato i presenti.

A denunciarlo è lo stesso ministro degli Esteri, attraverso i social. Proprio stamattina Di Maio era a Napoli per una passeggiata tra le strade del centro storico, l’aggressione è avvenuta successivamente. Sull’episodio sono in corso indagini per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili.

Il ministro Di Maio ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un post in cui mostra anche la fotografia dei danni al gazebo:

“A tutto c’è un limite. Gli insulti e il clima d’odio in questa campagna elettorale stanno superando ogni limite. Davanti alle aggressioni fisiche non c’è alcuna giustificazione. Oggi a Napoli i ragazzi di impegno civico sono stati malmenati, le loro magliette strappate, il gazebo distrutto, come potete vedere dalla foto. Questa non è campagna elettorale. Ma a chi fa della violenza uno strumento di propaganda politica dico di fermarsi e chiedere scusa. Spero che tutti gli schieramenti politici si uniscano al mio appello. Noi andiamo avanti con educazione e rispetto, queste minacce non ci intimoriscono, non ci fermano.

(da agenzie)

