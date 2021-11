“IL DUCE VI BRUCEREBBE TUTTI”: SONO I FIGLI DEL SOVRANISMO BECERO E IGNORANTE



Riferimenti al fascismo e al Duce per schernire un gruppo di giovani ragazzi della comunità Lgbtq+. «Conoscete Benito Mussolini? Sapete che lui vi brucerebbe tutti?» è la frase che è risuonata in un video realizzato domenica scorsa 31 ottobre a Ferrara, e pronunciata da un gruppo di giovani tra i 15 e i 17 anni.

All’insulto è seguito un lancio di petardi e perfino di un piccione morto. Un’aggressione omofoba in piena regola ai danni di ragazzi tra i 12 e i 19 anni. Gli insulti sono stati ripresi da una delle vittime che ha caricato tutto sui social come denuncia, facendo diventare virale la clip.

I ragazzi oggetto dell’aggressione erano seduti a chiacchierare, ha riferito la madre di uno di loro alla Nuova Ferrara: «Mia figlia aveva giusto una borsetta rainbow», arcobaleno. «Conoscono alcuni dei giovani che li hanno aggrediti – aggiunge – in altre occasioni c’erano state battute, allusioni, ma niente di simile a quanto accaduto l’altra sera».

La famiglia, sottolinea la donna, ha contattato Arcigay Ferrara che si è messa a disposizione per eventuali supporti legali, visto che c’è l’intenzione di «presentare formale denuncia». «Mi auguro che anche altri genitori scelgano di unirsi a me», ha detto al Resto del Carlino. I giovani, aggrediti, hanno chiamato subito il 112 e la pattuglia ha allontanato gli aggressori consigliando loro di sporgere denuncia.

(da agenzie)

