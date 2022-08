PATRIOTI CHE NON ANDREBBERO MAI AL FRONTE, AUTONOMI E SEDICENTI IMPRENDITORI CHE DAL COMMERCIALISTA VANNO SOLO PER CHIEDERE COME POSSONO EVADERE LE TASSE, QUESTUANTI E PIAGNONI CHE ARRAFFANO CONTRIBUTI E CONDONI, ODIATORI DI CLASSE ALLA ROVESCIA CONTRO POVERI E IMMIGRATI. MATERIALISTI E PROVINCIALI, EGOISTI E RAZZISTI, DRAGHIANI QUANDO E’ UTILE, POPULISTI QUANDO C’E’ DA SPUTTANARE SOLDI



In questi giorni è un fiorire di analisi politiche e sociologiche sulla crisi del centro e della sinistra e la certa affermazione elettorale dei sovranisti e delle loro ruote di scorta.

Basterebbe un dato di fatto per capire tante cose: Draghi ha tutt’ora il consenso della maggioranza degli italiani, ma gli italiani votano in maggioranza i partiti che lo hanno fatto cadere.

Un popolo di pagliacci? Non proprio, ma siamo sulla buona strada.

Al netto che solo il 10% degli italiani segue le vicende politiche e che il 90% se ne fotte o quasi, in ogni caso non si informa e quindi vota “decidendo l’ultima settimana”.

Già uno che decide negli ultimi giorni la dice tutta sui criteri con cui assegna il suo voto. Leggesi la convenienza personale, non certo “grandi ideali”. Chi “garantisce” di più i loro interessi, per capirci.

Con il tramonto delle ideologie, non si vota più un progetto valoriale per il Paese, una visione del mondo, non si aderisce più a una contemperazione di proposte nel “supremo interesse della comunità nazionale”: ognuno pensa solo a tutelare i “cazzi propri”.

Cosa c’e’ di meglio di un condono delle cartelle esattoriali se non hai pagato le tasse alla faccia di quei coglioni che pagano, usufruendo lo stesso dei servizi statali?

Cosa c’e’ di meglio di chi promette meno tasse per coloro che dal commercialista non vanno per dichiarare i redditi reali, ma per chiedere come si può evadere il fisco?

Tranquilli, continuerete ad evadere anche quando vi chiederanno solo il 15%, tanto nessuno vi verrà a cercare, è nel vostro Dna.

Tutti o quasi per l’Ucraina ma l’importante è che non ci esponiamo troppo, anche perchè al fronte non ci andrebbe quasi nessuno.

Ma non dovremmo “difendere i confini”?

Beh, vuoi mettere la differenza tra il blocco navale contro un barcone di disperati e la flotta russa? Meglio non esporsi, con tutti gli infiltrati putiniani che girano in Italia, non vorrete certo mettere in pericolo affari e tranquilli agi borghesi?

Tutti ad arraffare i contributi a fondo perduto di Conte e Draghi (garantiti dallo Stato), tanto i soldi non verranno in gran parte restituiti, salvo poi lamentarsi se si attua una parvenza di liberalizzazione.

Durante la pandemia vedevamo categorie commerciali che “stavano morendo di fame” impazzare sulle reti Mediaset, balneari che disperati misuravano le distanze tra ombrelloni.

Ora sono tutti paciosi dopo aver aumentato le tariffe del 20-30% in culo al prossimo.

E la classe operaia che non vota più a sinistra dove la mettiamo?

Quando avevano le pezze al culo votavano Pd e Rifondazione, ora che sono “borghesi dentro” per chi dovrebbero votare?

Siamo arrivati alla lotta di classe alla rovescia: prima i ceti poveri “odiavano” i ceti medio-alti. Arrivati a essere ceto medio, ora possono odiare i poveri, i non garantiti, gli immigrati.

Senza neanche più dire che “portano via il lavoro”, odio tout court e via.

Ora che arrivano i soldi del PNRR è meglio che li gestisca un Draghi o un sovranista al servizio delle lobby? Magari qualcosa si arraffa, risposta scontata sulle preferenze di questa metà di “patrioti”.

D’altronde per essere tali è sufficiente fare il tifo per la nazionale di calcio, non certo dividere la torta con altri connazionali. Ognuno “padrone a casa sua”, anzi meglio del proprio pianerottolo se si sta in un condominio.

E chi se ne frega se si andra’ verso uno Stato orbaniano, è un problema che riguarda chi dissente, non chi ha rinunciato da tempo a difendere ii “confini valoriali” di una democrazia.

Avremo i media controllati dai sovranisti come in Ungheria?

E cosa volete che gli freghi a chi si abbeverava al “pensiero unico” dei talk show berlusconiani. In fondo abbiamo creduto alla nipote di Mubarak, possiamo anche sentirci degnamente rappresentati da quella che Salvini con i suoi chiama “Rita Pavone”.

Centro e sinistra perdono le elezioni perchè metà degli italiani sono diventati così, fatevene una ragione.

