SECONDO L’INVIATO DEL NEW YORK TIMES IN INDIA, IL PRESIDENTE AMERICANO, CHE S’E’ FERMATO A SCAMBIARE DUE CHIACCHIERE PERSINO CON I RAPPRESENTANTI DELLE ISOLE COMORE, NON AVREBBE AVUTO NESSUNA INTERAZIONE CON LA DELEGAZIONE ITALIANA



Giorgia Meloni è uno dei pochi leader con cui il presidente Biden non ha parlato durante il G20 di New Delhi, almeno secondo quanto riferisce l’inviato del New York Times Peter Baker, nel messaggio di informazioni ufficiale che ha mandato a tutti gli inviati al seguito della Casa Bianca.

Non ci sono spiegazioni specifiche sul motivo. Quando il capo della Casa Bianca è in viaggio, c’è sempre un pool ristretto di giornalisti che lo segue 24 ore al giorno, per poi inviare informazioni costanti a tutti gli altri colleghi accreditati, che in quel preciso momento non possono partecipare alle attività del presidente perché l’accesso è limitato. Quindi Baker dal Vietnam ha spedito un’informativa a tutti, dove si legge che l’Italia è uno dei pochi paesi con cui non ci sono stati colloqui specifici diretti tra i leader

Il messaggio dice: “Secondo la Casa Bianca: al vertice del G20, il presidente Biden ha parlato con i leader dei seguenti paesi, in un ordine non particolarmente motivato: Canada, Australia, Brasile, Emirati Arabi Uniti, Indonesia, Nigeria, Francia, Regno Unito, Germania, Cina, Arabia Saudita, India, Bangladesh, Argentina, Sudafrica, Corea del Sud, Giappone, Turchia, Comore”.

In pratica tutti, tranne Meloni. Mentre era a Delhi, a causa del poco tempo a disposizione, Biden ha avuto un bilaterale ufficiale solo con il padrone di casa Modi. Poi l’ufficio stampa ha rivelato interazioni con un paio di altri leader asiatici. Quindi quelli indicati da Baker non sono incontri formali, ma conversazioni rapide ed occasionali accadute durante gli incontri. Curioso che Meloni sia in pratica l’unica non citata.

La presidente del Consiglio è stata ricevuta alla Casa Bianca il 27 luglio scorso, e Biden ha apprezzato in particolare la sua fermezza sull’Ucraina. A Delhi poi la premier ha di fatto annunciato l’uscita dalla Via della Seta, come auspicato da Washington, durante il suo bilaterale con il premier Cinese.

È vero che l’amministrazione ha qualche riserva su alcune politiche adottate sul fronte domestico, come quella riguardo la comunità Lgbtq, mentre anche la linea sui migranti e il rapporto teso con l’Unione Europea fanno discutere, però non sono elementi che finora hanno giustificato problemi bilaterali. È possibile che sia stata una dimenticanza casuale, e Meloni abbia avuto qualche scambio con Biden non riportato, ma resta la curiosità di come sia avvenuta questa esclusione dall’elenco.

(da La Repubblica)

