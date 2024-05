“LA TEORIA DEL GENDER NON C’È, COME NON C’È L’IDENTITÀ ASSOLUTA. BISOGNA BANDIRE QUEST’OSSESSIONE PER LA SESSUALITÀ COME SE CI FOSSE SEMPRE DI MEZZO IL PECCATO”



«Basta! Basta con quest’atteggiamento morboso nei confronti della sessualità, non se ne può più». Alessandra Mussolini, europarlamentare di Forza Italia in corsa per la riconferma, da anni si schiera dalla parte della comunità Lgbtiq+ contro le posizioni della destra più retriva.

L’Italia non ha firmato la dichiarazione per la promozione delle politiche europee a favore della comunità Lgbtiq. Che messaggio manda il governo?

«La scelta di non aderire al documento non fa bene a un Paese civile come il nostro. La firma non sarebbe stato un atto di coraggio, ma semplicemente di giustizia. Così, si crea un’atmosfera di ostilità che può ferire tanti ragazzi che vivono una situazione di disagio, anche familiare, perché non tutti i genitori sono pronti e preparati quando un figlio fa coming out. Mi auguro fortemente che il governo ci ripensi e firmi la dichiarazione».

La ministra della Famiglia Eugenia Roccella si dice «contro le discriminazioni», ma contraria al concetto di identità di genere. Regge?

«Esistono così tante sfumature, non dobbiamo sempre catalogare, cristallizzare, etichettare. Le leggi devono essere elastiche, lo Stato dev’essere inclusivo e aiutare. Bisogna bandire quest’ossessione per la sessualità come se ci fosse sempre di mezzo il peccato. Mi ha confortato quello che ha detto Antonio Tajani venerdì: sui diritti non si arretra».

Ieri però ha aggiunto: non confondiamo i diritti «con la teoria del gender». Non sarà tempo di dire che è un’invenzione?

«Non c’è la teoria, come non c’è l’identità assoluta. Questi temi non possono essere utilizzati strumentalmente in campagna elettorale».

È a suo agio con le posizioni più conservatrici dei vostri alleati?

«In Europa contiamo noi. Forza Italia è nei Popolari europei, che su questi temi hanno sempre avuto una visione aperta e laica. Sugli altri non mi esprimo. Ma altrimenti saremmo tutti uguali».

Oltre all’Italia non hanno firmato solo Stati dell’Est Europa, fra cui l’Ungheria. Questo cosa dice?

«A me interessa l’Italia. E spero che il governo torni sui suoi passi. Le persone della comunità Lgbtiq+ non pagano le tasse, non vanno a scuola, non hanno gli stessi obblighi di tutti gli altri? E allora devono avere gli stessi diritti».

(da La Stampa)

