NON ESATTAMENTE UN ESEMPIO DI EQUIDISTANZA, FORSE SOTTO LA SOGLIA MINIMA DI IMPARZIALITÀ CHE UOMINI DELLE ISTITUZIONI DOVREBBERO MOSTRARE



Il primo scatto di ieri pomeriggio, a Pescara, è emblematico: nella sala Vienna 1683, una delle tre aree di dibattito della conferenza programmatica di FdI, va in scena il dibattito su una politica estera comune e “sulla difesa della libertà europea”.

Sul palco, oltre a tre esponenti di partito come Guido Crosetto – co-fondatore di Fratelli d’Italia – Giulio Tremonti e Isabella Rauti, c’è il capo dell’agenzia per la cybersicurezza Bruno Frattasi e il presidente di Leonardo, ex Finmeccanica, Stefano Pontecorvo. Entrambi si fanno, diciamo così, coinvolgere dall’entusiasmo e non si tirano indietro nel farsi ritrarre con la maglietta che riporta lo slogan di FdI per le prossime elezioni: “L’Italia cambia l’Europa”.

Non esattamente un esempio di equidistanza, forse sotto la soglia minima di imparzialità che uomini delle istituzioni, seppur nominati dalla politica, dovrebbero mostrare. Anche perché sia Frattasi che Pontecorvo ricoprono ruoli delicati o hanno trascorsi di prim’ordine al servizio della diplomazia italiana[

Due figure di prim’ordine, sedotte dall’atmosfera di governo, anche loro pronti a dare il contributo nella manifestazione della Destra che domani ospiterà l’annuncio della candidatura di Giorgia Meloni alle Europee. Quando la premier chiama, rispondono anche i servitori dello Stato. E imbracciano i vessilli di partito.

“Le prese di posizione di Bruno Frattasi e Stefano Pontecorvo a favore di Fdi sono l’ennesimo brutto segnale di una campagna elettorale in cui sembra smarrito il rispetto della più elementare grammatica istituzionale”, commenta Enrico Borghi, capogruppo di Italia Viva al Senato, annunciando un’interrogazione al Senato.

(da agenzie)

This entry was posted on sabato, Aprile 27th, 2024 at 20:31 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.