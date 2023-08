NON SAREBBE NEPPURE IMMAGINABILE IN UN’ALTRA DEMOCRAZIA OCCIDENTALE, PERCHÉ LO VIETEREBBE ANCHE LA PIÙ SCADENTE DELLE LEGGI CONTRO I CONFLITTI D’INTERESSE



Per misurare lo stato della politica e dell’informazione, che in Italia si peggiorano a vicenda, basta leggere le cronache su quel che resta di Forza Italia dopo la dipartita di B.. La primogenita Marina lancia moniti al governo e i giornali si preoccupano dei rapporti fra la premier Meloni e la presidente Fininvest e Mondadori, mai eletta neppure amministratore di condominio.

Il secondogenito Pier Silvio, del quale pure si ignorano le idee [viene dato dai sondaggisti come il leader ideale di FI in quanto più popolare di Tajani (bella forza)

Del resto, si osserva, la famiglia B. continua a essere di fatto la proprietaria di FI, che finanzia garantendone i debiti con mega-fidejussioni. Tant’è che, alle suppletive per il seggio senatoriale di Monza liberato da B., il centrodestra candida Adriano Galliani, già socio di B., ultimamente nominato presidente delle società immobiliari Fininvest, presidente di Mediaset Premium, consigliere d’amministrazione di Fininvest, ad e vicepresidente vicario del Monza.

Il tutto – garantisce Tajani – previa intesa con la famiglia B.: come se uno spicchio di Senato fosse stato privatizzato e facesse parte dell’eredità, per usucapione. Nel discutere di questo bel quadretto, nessuno fa notare che non sarebbe neppure immaginabile in un’altra democrazia occidentale, perché lo vieterebbe anche la più scadente delle leggi contro i conflitti d’interesse. Ecco perché la cara salma è stata santificata sia da amici e alleati, sia da quasi tutti i sedicenti oppositori: perché il suo monumentale conflitto d’interessi, una volta sdoganato, legittima tutti quelli degli altri

Marco Travaglio

(da il “Fatto quotidiano”)

