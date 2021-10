TANTO GUADAGNA DI PIU’ A FARE LE COMPARSATE SU MEDIASET COME “OPINIONISTA”, SAI CHE GLI FREGA



Le sue posizioni contro il vaccino anti-Covid sono note a molti e non le ha mai nascoste. Così come il fatto che lui non si sia immunizzato, nonostante le sue stravaganti teorie sulla finta iniezione proposta alle élite mondiali (di cui lui si vanta di far parte).

Alla fine, dunque, Alessandro Meluzzi è tutt’altro che sorpreso dalla decisione dell’Ordine dei Medici di Torino che lo ha sospeso, in linea con le normative vigenti, per non essersi vaccinato.

A confermare la notizia è stato lo stesso psichiatra, spesso ospite dei salotti televisivi di Mediaset, all’AdnKronos: “Ho fatto una scelta consapevole quella di non vaccinarmi. Credo che l’Ordine, a cui sono iscritto da 41anni, abbia fatto quello che doveva fare sulla base delle normative vigenti. D’altra parte sono cresciuto nella cultura di Socrate, le leggi della polis si rispettano qualsiasi cosa se ne pensi, quindi va bene così”.

Meluzzi, dunque, non se la prende per la decisione che – vista l’attuale normativa sull’obbligo vaccinale per il personale sanitario – era prevista e prevedibile.

Ma la sospensione non smuove le convinzioni dello psichiatra ed ex deputato. Conscio che senza immunizzazione non potrà portare avanti la sua professione medica, Meluzzi sottolinea come la sua scelta di non sottoporsi alla vaccinazione non sia stata intaccata da questo provvedimento: “Per il momento me ne guardo, le ragioni che mi hanno spinto a non farlo non le vedo modificate ad oggi modificate”.

Non potrà “operare” come medico, ma la sua “carriera” da opinionista televisivo non sembra essere messa a rischio da questa sua ostinazione convinta.

I salotti di Mediaset (e i suoi collegamenti fissi con Quarto Grado, ma anche altri talk show politici) continueranno a ospitarlo nonostante l’accesa discussione in diretta con Giuseppe Brindisi a Zona Bianca di un paio di settimane fa.

(da agenzie)

Correlati