POI LA FRASE ESILARANTE: “UN DANNO PER ME E PER LA COLLETTIVITA'”: E CHE AVEVI NEL PC? UNA NUOVA SCOPERTA SCIENTIFICA PER VINCERE IL PREMIO NOBEL?



Angelo Ciocca è europarlamentare della Lega a Bruxelles.

Il suo nome era uscito nell’inchiesta sulla Lobby Nera nel frattempo archiviata.

Ieri ha denunciato il furto del suo personal computer in pieno centro a Milano in piazza Duomo.

«Mi hanno rubato il pc che conteneva faldoni e documenti della mia attività di eurodeputato. Un danno a me e a tutta la collettività. Beppe Sala che aspetta a dimettersi?», ha scritto su X.

Successivamente ha precisato che i suoi dispositivi sono protetti da password.

(da agenzie)

This entry was posted on lunedì, Ottobre 9th, 2023 at 20:04 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.