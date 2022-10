FABRIZIO MARRAZZO, SEGRETARIO DEL PARTITO DEI GAY, LANCIA LA BOMBA A “LA ZANZARA”… E POI VOTANO CONTRO LE LEGGI CONTRO L’OMOFOBIA



Ci sono dei gay tra gli eletti di Fratelli d’Italia? “Ci sono molti gay eletti nel centrodestra e anche in Fratelli d’Italia. Li conosco, alcuni li ho frequentati e non si dichiarano per scelta personale, forse non si accettano. Sia uomini che lesbiche, noi ne abbiamo individuati almeno cinque di Fratelli d’Italia”.

Così Fabrizio Marrazzo, ex presidente dell’Arcigay e fondatore dello partito dei Gay, a La Zanzara su Radio 24.

“Il problema – prosegue – non è il fatto che non si dichiarano ma che le stesse persone poi fanno azioni contro le persone Lgbt, per esempio votano contro le leggi sull’omofobia”.

“Spero – dice ancora – che un parlamentare importante di Fdi, di cui conosco bene il fidanzato faccia coming out. I due vivono questa storia di nascosto. L’ho conosciuto e gli ho chiesto perchè si opponeva alla legge Zan e perchè non si dichiarasse pubblicamente. Lui mi ha risposto: io non ho mai fatto outing in pubblico e dunque non sono mai stato discriminato”.

Dice ancora Marrazzo: “Questo è un governo pericoloso per i gay, da quando ha vinto la destra è aumentata l’aggressività e la violenza nei confronti degli omosessuali. Io sono preoccupato a girare per strada. Le persone, gli omofobi, si sentono più liberi di discriminare e si sentono più legittimati dalla Meloni e da uno come Mollicone che ha detto che le coppie gay sono illegali. Noi abbiamo ricevuto molte più minacce di morte da quando ha vinto Fratelli d’Italia”

(da agenzie)

Correlati