“OFFENDA PURE ME, MA NON SCENDA A QUESTI LIVELLI DI VOLGARITA'”



“Il dottor Bernardo dà del ‘pistola’ a chi mi vota. Perché offendere centinaia di migliaia di milanesi?” La sua ‘promessa’ di non polemizzare con Luca Bernardo, alzando il livello dello scontro con il suo avversario

Ma che cosa è successo? E’ lo stesso Sala a spiegarlo: “Il dottor Bernardo invia una lettura a un quotidiano e testualmente dà dei pistola a coloro che voteranno per me”.

Il quotidiano è la Verità e Bernardo, rispondendo a sua volta al direttore Mario Giordano che lo aveva criticato, scrive: “Oggi a lei non verrebbe in mente di darmi del possibile ‘pistola’, non solo perché, mi consenta, non lo sono, ma anche perché i veri pistola saranno quelli che al netto delle mie urla mancanti andranno, come lei sostiene, a votare Sala. Continueranno così a farsi prendere in giro dal sindaco dei ghiaccioli al limone, dei calzini colorati, e dei week end con la fidanzata e le rock star”.

E’ qui che Sala ha deciso di reagire. Il motivo: “Finché Bernardo insulta me, lasciamo anche andare, ma insultare centinaia di migliaia di milanesi che hanno votato per me e che, mi auguro, voteranno per me, questo non ci sta”.

Il sindaco dice basta e lo fa, appunto, invocando Milano: “Siamo a Milano, siamo in una grande città in cui il senso democratico non è si smarrito mai”.

Ed ecco l’ultimo affondo, in cui Sala si rivolge direttamente a Bernardo: “Capisco, dottor Bernardo, che la campagna non stia andando come nelle sue aspettative, ma a questo livello di volgarità non si può scendere”.

Il conto alla rovescia verso il voto del 3 e 4 ottobre è iniziato.

