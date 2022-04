L’IMPRENDITORE MALATO DI LEUCEMIA RIBADISCE LA SUA CONTRARIETÀ AL CONFLITTO, DOVE “MUOIONO INNOCENTI E SOLDATI”… “CHI VA IN GIRO A DISEGNARE LE Z È UN IDIOTA, MA GLI IDIOTI SONO IL 10 PER CENTO. IL 90% DEI RUSSI È CONTRO LA GUERRA”



Oleg Tinkov non è nuovo a prese di posizioni che sono decisamente eccentriche. Sin dai primi giorni dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, si è detto contrario alla guerra, con nettezza. Ma il suo sfogo di oggi segna uno scatto ulteriore: se non altro, nei toni.

In un post su Instagram, Tinkov — ex miliardario, malato di leucemia acuta, fondatore della banca Tinkoff, sanzionato dalla Gran Bretagna, proprietà anche in Italia — ha definito «folle» la guerra», e attaccato l’esercito: «Stanno morendo persone innocenti e soldati. Ora i generali, svegliandosi dopo una sbronza, si accorgono di avere un esercito di mer…. Come potrebbe essere altrimenti, se tutto il resto in questo Paese lo è, ed è affogato nel nepotismo e nel servilismo?».

E ancora, parlando del simbolo della «Z», divenuto simbolo dell’«operazione speciale militare» in Ucraina e usato, in Russia, per indicare il proprio sostegno alla guerra: «Certo che ci sono idioti che disegnano la Z. Ma gli idioti sono il 10 per cento in ogni Paese. Il 90 per cento dei russi sono contrari a questa guerra!».

Tinkov poi chiede all’Occidente di «dare a Putin una via d’uscita chiara per fargli salvare la faccia — e intanto porre fine a questo massacro. Siate più razionali».

Il miliardario potrebbe essere incriminato, per le sue parole: in base alla legge varata da Mosca, rischia fino a 15 anni di carcere.

Ora — come nota Pjotr Sauer, del Guardian — la reazione del Cremlino al post di Tinkov potrebbe essere osservata con grande attenzione da parte di diversi oligarchi.

(da Il Corriere della Sera)

