LE DETRAZIONI NELLA SUA DENUNCIA DEI REDDITI PER L’APPARTAMENTO DI 160 METRI QUADRI A ROMA



Lo sconto in fattura, il credito ceduto a sconto all’impresa edile o alla banca? Roba inutile, parola di Giorgia Meloni, che coi bonus edilizi ha una certa confidenza: basta e avanza la detrazione per far funzionare i crediti fiscali, lo può testimoniare la stessa premier.Con lei hanno funzionato alla grande (e tanti saluti al costo medio per cittadino del suo appartamento rimesso a nuovo): certo, c’è quel piccolo particolare che devi avere il reddito di Meloni, deputata dal 2006 e oggi anche scrittrice di successo, per poterti scaricare tutto quel ben di dio. Dalle dichiarazioni dei redditi della premier si scopre infatti che ha detratto nel 2021 ben 6.200 euro per spese di ristrutturazione edilizia per lavori che, si deduce, ha effettuato sull’unica abitazione di cui dispone, un appartamento di 160 mq a Mostacciano (Roma).Lavori che sono costati 120 mila euro dal 2012 al 2018. Dalla dichiarazione si vede anche che la detrazione, che si desume spalmata in dieci rate annuali, è salita negli anni grazie alla crescita del suo reddito (160 mila euro nel 2021). Vedete che non servono quelle diavolerie tipo la cedibilità? Alla premier i bonus vanno bene così: anvedi come detrae Giorgia.

(da il Fatto Quotidiano)

