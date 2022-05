IL TANK T-90M DA 4,5 MILIONI DI EURO DOVEVA ESSERE IL GIOIELLINO DELL’ESERCITO DI PUTIN, EPPURE C’È VOLUTO SOLO QUALCHE COLPO PER DISTRUGGERLO… ARMATURA PROGETTATA PER ESPLODERE SE COLPITA DA UN PROIETTILE E SISTEMA DI DIFESA CHE SPARA GRANATE FUMOGENE QUANDO RAGGIUNTO DAL LASER DI UN MISSILE IN ARRIVO SI SONO RIVELATI COMPLETAMENTE INUTILI



Questo è il momento in cui le truppe ucraine distruggono uno dei carri armati più avanzati della Russia, protetto da speciali armature reattive. L’armatura del T-90M è progettata per esplodere se viene colpita, in modo da ridurre il potere di penetrazione del proiettile in arrivo.

Il carro è inoltre protetto da un sistema di difesa automatizzato che spara granate fumogene quando viene raggiunto dal raggio laser di un missile in arrivo.

Nonostante la tecnologia, però, l’esercito ucraino ha rilasciato filmati in cui si vedono droni abbattere il carro armato da 4,5 milioni di euro e un sistema a razzo multiplo termobarico.

L’esercito ucraino ha affermato che gli attacchi sono avvenuti nella regione ucraina nord-orientale di Kharkiv. Ufficiali dell’intelligence hanno identificato gruppi di equipaggiamenti russi e si sono coordinati con le truppe di terra per organizzare una serie di attacchi, distruggendo secondo quanto riferito due carri armati e due MTLB (veicoli da trasporto russi).

Il comando delle forze operative speciali (SSO) delle forze armate dell’Ucraina (AFU) ha dichiarato lunedì: «Il movimento di resistenza dell’SSO dell’Ucraina sta funzionando. Nella regione di Kharkiv, durante le operazioni di ricognizione, i nostri soldati hanno scoperto ammassi di equipaggiamento nemico, inclusi veicoli corazzati pesanti e leggermente corazzati».

Hanno aggiunto: «Un’ora dopo la determinazione degli obiettivi prioritari per l’attacco, i soldati del Movimento di Resistenza hanno coordinato un’unità di una delle brigate di artiglieria e hanno aperto il fuoco sui bersagli nemici».

«Come risultato del lavoro congiunto dei soldati delle forze di difesa dell’Ucraina, le perdite dei russi sono ammontate a: carro armato T-90 – distrutto. Carro armato T-80BVM – distrutto. MTLB – distrutto. MTLB – danneggiato».

L’Ucraina ritiene che la Russia abbia finora perso 23.800 soldati nelle dieci settimane dalla loro invasione. L’esercito ucraino afferma inoltre che la Russia ha perso 1.048 carri armati, 2.519 veicoli corazzati da combattimento, 459 sistemi di artiglieria, 152 sistemi MLR, 80 sistemi antiaerei, 194 aerei da guerra, 155 elicotteri, 1.824 veicoli, 8 navi, 76 autocisterne, 271 UAV a livello operativo-tattico, 38 unità di equipaggiamento speciale e quattro sistemi SRBM mobili.

(da agenzie)

Correlati