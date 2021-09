MA NON ERANO I LEGHISTI QUELLI CHE OSTENTANO IL ROSARIO E DEVOTI ALLA MADONNA?



Si è dimessa la consigliera comunale responsabile della bestemmia che si è distintamente sentita durante il consiglio comunale di Arona.

Al termine della seduta on line di lunedì 13 settembre infatti si è sentita chiaramente una bestemmia. Inizialmente non era chiaro da dove provenisse e la responsabilità era stata attribuita ad una fantomatica “voce fuori campo” proveniente dal centro vaccinale dove la consigliera leghista Desiree Milan ha detto di trovarsi.

La questione però, grazie alla registrazione video, è stata chiarita: a bestemmiare era stata proprio la consigliera, che in quel momento si trovava collegata in remoto alla seduta e che, a quanto sembra, stava guidando.

L’opposizione ha immediatamente chiesto le scuse e le dimissioni della consigliera leghista, che sono arrivate sul tavolo del sindaco Federico Monti nella mattina di giovedì 16.

