SARA’ SOSTENUTO DA PD, M5S, VERDI-SINISTRA E BASILICATA CASA COMUNE



Pd e M5S hanno raggiunto l’accordo per il candidato governatore per le Regionali in programma in Basilicata il 21 e il 22 aprile. Sarà l’oculista Domenico Lacerenza.

Pd, M5S, AVS e +Europa e Basilicata Casa Comune, il movimento che fa riferimento a Angelo Chiorazzo, hanno individuato nell’oculista lucano il candidato presidente per le prossime elezioni. Al momento non sarebbe ancora definito se anche Azione farà parte della coalizione a sostegno di Lacerenza, 66 anni, direttore della Sic (Struttura interaziendale complessa) di Oculistica dell’azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza.

“Siamo soddisfatti, abbiamo individuato una candidatura che unisce il campo progressista e riformista. Siamo aperti a tutte le forze che insieme a noi vogliono archiviare 5 anni di governo della destra in Basilicata”, commenta Giovanni Lettieri, segretario regionale del Pd lucano,

(da agenzie)

