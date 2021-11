IL LEGALE DELL’INFETTIVOLOGO: “COSPICUA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI, HA DIFFAMATO PURE UN UOMO INTEGRO COME SUO PADRE”



L’aveva detto, e alla fine l’ha fatto: Matteo Bassetti ha denunciato per diffamazione Gianluigi Paragone dopo la lite scoppiata in diretta tv lo scorso 17 settembre a Non è l’arena.

L’infettivologo aveva annunciato che avrebbe intrapreso le vie legali dopo che il senatore di Italexit aveva sostenuto che il suo trasferimento da Udine al San Martino di Genova come primario fosse avvenuto “perché suo papà ce l’ha piazzato”.

“La notizia è evidentemente falsa – sottolinea a Today Rachele De Stefani, avvocato di Bassetti – visto che il padre del professor Bassetti è morto nel settembre del 2005, quando lui aveva 35 anni e aveva appena finito il dottorato. La circostanza che gli viene attribuita è chiaramente falsa, e questa mattina è stata depositata una denuncia-querela in procura a Genova per. Seguirà anche una cospicua richiesta di risarcimento danni anche in sede civilistica, visto quanto detto davanti a milioni di spettatori. La diffamazione non è solo verso Bassetti, ma anche verso il padre”.

La discussione era nata durante un dibattito sui vaccini, di cui Bassetti è un fermo sostenitore. Dopo aver ascoltato le parole di Paragone, l’infettivologo è intervenuto: “Quello che ho sentito stasera – ha detto – è il nulla cosmico. Lo scopo principale del vaccino è quello di evitare la malattia grave e quindi il ricovero in terapia intensiva. Il secondo obiettivo è quello di ridurre il contagio. Non è vero che il vaccino non previene il contagio, lo prevede in tre quarti dei vaccinati. Prima si studia, si prende una laurea in medicina e poi si parla”.

A quel punto il senatore di Italexit aveva replicato: “Lei ha ragione, peccato che non ho un papà che mi piazza nello stesso reparto suo.

(da agenzie)

