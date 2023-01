MILANO FINANZA: ‘LA VERITÀ’ È INCAPPATA NEL PRIMO STOP NELLA QUOTA DI VENDITE IN EDICOLA”



Il direttore-editore di La Verità, Maurizio Belpietro, avrebbe palesato l’intenzione di vendere una quota di minoranza della società editoriale da lui fondata nel 2016 a un soggetto industriale.

Un’indiscrezione che si sposa con i rumors che girano da giorni relative a un interesse dell’editore di Libero e Il Tempo, Antonio Angelucci, per rilevare il giornale fondato da Belpietro. Una mossa che rafforzerebbe ancora di più Angelucci nell’area della stampa di centro-destra.

Alcune fonti sottolineano come le ambizioni di Angelucci si stiano momentaneamente fermando contro il muro innalzato dall’editore-direttore Belpietro. Per qualcuno si sarebbe già palesato un approccio che sarebbe però stato gentilmente respinto dal fondatore di La Verità. L’offerta di Angelucci prevederebbe oltre all’acquisto della testata anche un contratto decennale alla direzione per Belpietro. Pare che Belpietro abbia deciso di cercare un socio di minoranza

Resta comunque da capire chi potrà essere il partner industriale di minoranza, quindi quali editori potrebbero essere interessati a entrare con una quota in un gruppo senza detenerne il controllo, almeno in una prima fase.

Soprattutto perché la macchina messa in piedi da Belpietro, dopo anni di forte crescita, è incappata nel primo stop nella quota di vendite in edicola dopo mesi e sta facendo i conti con la chiusura di alcuni periodici che Belpietro aveva rilevato da Mondadori.

(da MF – Milano Finanza)

