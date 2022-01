SUMMIT A ROMA MA IL CAVALIERE SI COLLEGHERA’ DA REMOTO



Berlusconi resiste, Salvini forza i tempi e promuove per domani il summit del centrodestra. Che si terrà a Roma in una situazione di immutata incertezza.

Il leader della Lega ha chiamato al telefono il Cavaliere e Giorgia Meloni, dopo una riunione, ad Arcore, fra l’ex premier e alcuni dirigenti di Forza Italia: presenti i capogruppo alla Camera, Paolo Barelli, e al Senato, Anna Maria Bernini, e la senatrice Licia Ronzulli, oltre al presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri.

Fonti del Carroccio parlano di “clima sereno e cordiale” nella coalizione. Ma la partita del Quirinale rimane in salita: Berlusconi non ha ancora sciolto formalmente la riserva sulla sua candidatura per il Colle ma da quanto si apprende, al momento il Cavaliere non sarebbe intenzione a fare un passo indietro.

Per il capogruppo di Fi alla Camera, Barelli, “Berlusconi probabilmente scioglierà la riserva domani, sentiti anche i partiti di coalizione”.

Dubbi, fino all’ultimo, sull’ora e sulla location del summit, il secondo dell’anno dopo quello di venerdì scorso dove Lega e Fdi avevano chiesto al Cav di sciogliere al più presto la riserva sulla sua candidatura per il Colle. Non è certo che la riunione avvenga a ‘Villa Grande’, residenza romana di Berlusconi, come le altre volte. E il silenzio alimenta il giallo.

Salvini e Meloni, che da giorni chiedevano un incontro chiarificatore a Berlusconi, hanno spuntato la convocazione del summit, ma rimane un interrogativo: il Cavaliere andrà nella Capitale per partecipare al vertice o resterà ad Arcore, “congelando” ancora una volta il confronto?

Possibile, anzi probabile, che Berlusconi si colleghi da remoto. Con queste incognite il centrodestra si appresta a una giornata che potrebbe rivelarsi decisiva.

