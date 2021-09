I 60 VOTI MANCANTI DA RENZIANI ED EX GRILLINI?



Silvio Berlusconi è convinto di poter essere eletto presidente della Repubblica nonostante gli sviluppi poco incoraggianti del processo Ruby-ter, che lo vede imputato per corruzione, e la freddezza degli alleati di Fratelli d’Italia.

Secondo quanto riportato da Francesco Verderami sul Corriere della Sera, il Cavaliere ritiene di avere una possibilità di essere scelto come successore di Sergio Mattarella a partire dal quarto scrutinio, quando si abbasserà il quorum per l’elezione del capo dello Stato.

Per raggiungere l’obiettivo, Berlusconi avrebbe anche chiesto esplicitamente a Matteo Renzi i voti di Italia Viva alla quarta votazione, durante un incontro avvenuto nella sua villa a Porto Rotondo. Secondo Verderami, il faccia a faccia, smentito da Italia Viva, sarebbe avvenuto a fine agosto, nei giorni in cui l’ex segretario del Partito democratico si trovava a Porto Cervo per presentare il suo libro “Controcorrente”.

Berlusconi, già condannato per frode sulla compravendita di diritti cinematografici nel processo Mediaset, ritiene di poter contare anche sul sostegno di un “gruppetto di cinquestelle”, che lo possono aiutare a ottenere i circa 60 voti necessari per essere eletto al Quirinale, oltre a quelli a disposizione dell’intero centrodestra.

Gli altri partiti alleati della coalizione hanno espresso sostegno alla sua candidatura, anche se nelle ultime settimane Fratelli d’Italia sembra aver preso le distanze dall’ipotesi di eleggere una figura divisiva come Berlusconi.

“A me piacerebbe immaginare una figura che non avesse grandi legami con le parti”, ha detto giovedì scorso Giorgia Meloni alla trasmissione “L’Aria che tira” su La7, aggiungendo di ritenere Carlo Azeglio Ciampi “un ottimo presidente della Repubblica” la cui elezione fu “trasversale”.

(da TPI)

