“UNA DECISIONE CHE LIMITA GRAVEMENTE IL MIO RUOLO DI AUTRICE E RESPONSABILE DI CARTABIANCA”… IL DOCENTE LUISS DICE CHE ALTRE TRASMISSIONI GLI AVEVANO OFFERTO COMPENSI BEN SUPERIORI. E STASERA TROVERÀ CONFORTO TRA LE BRACCIA DI FORMIGLI A PIAZZA PULITA



Come ampiamente previsto, la rescissione (e sconfessione) da parte del Direttore di Rai3 Franco Di Mare e dell’Ad Carlo Fuortes del contratto di 2.000 euro a puntata per sei puntate al Professore di Sociologia del Terrorismo Internazionale Alessandro Orsini a Cartabianca ha fatto infuriare la conduttrice Bianca Berlinguer, la cui furibonda nota conferma la tesi che la scelta di contrattualizzare il discusso docente filoputiniano era solo ed esclusivamente sua e che la Rai ha voluto prenderne pubblicamente e fattivamente le distanze.

“Apprendo” – dichiara Berlinguer – “che il contratto sottoscritto dalla Rai e dal professore Alessandro Orsini sarà interrotto per decisione della direzione di Rai3 senza che io sia stata consultata in merito. Una decisione che limita gravemente il mio ruolo di autrice e di responsabile di Cartabianca per quanto riguarda la questione fondamentale della scelta degli ospiti e di conseguenza dei contenuti sui quali si costruisce la discussione”.

E la Berlinguer precisa: “Aggiungo che non condivido la decisione di escludere una voce certamente rappresentativa di un’opinione presente nella società italiana e tra gli studiosi, in quanto ciò porterebbe a una mortificazione del dibattito che per essere tale deve esprimere la più ampia pluralità di idee. Non è forse questa la missione del servizio pubblico?”

Frattanto, il professore fa sapere in un post Facebook di essere pronto a partecipare gratis alla trasmissione della Berlinguer. “Apprendo che la Rai ha deciso di rescindere il mio contratto stipulato per sei puntate con Cartabianca. Molte altre trasmissioni di informazione mi avevano offerto compensi ben superiori a quello della Rai. Ho scelto Bianca Berlinguer perché penso che sia una garanzia di libertà. Questa libertà va difesa. Per questo motivo, annuncio che sono pronto a partecipare alla trasmissione di Bianca Berlinguer gratuitamente”.

Annunciando per domani un articolo sul Fatto Quotidiano, questa sera, il professore della discordia potrà trovare intanto consolazione, conforto e riparo tra le virili braccia di Corrado Formigli a Piazza Pulita su La7.

Pagato, ovviamente.

(da agenzie)

