“LE SCUSE DI TAJANI NON CONVINCONO, LA FAMIGLIA E’ OVUNQUE VI SIA AMORE”… “FREQUENTI MENO I SOVRANISTI, ESSERE LIBERALI E’ UN’ALTRA COSA”



“Sono notoriamente una persona molto riservata ma le incredibili parole sulla famiglia del Vice Presidente del mio partito mi spingono a prendere distanze abissali da Tajani e a rendere pubblico un problema personale che non ho mai rivelato per evitare di prestarmi a strumentalizzazioni politiche. Ma oggi credo sia anche importante sposare la ricerca di coraggio alle donne di Forza Italia arrivata in queste ore dai mondi più trasversali. Ho avuto un tumore all’utero, da allora non posso più avere figli con metodi naturali. Dunque secondo il Tajani pensiero, che purtroppo coinvolge e travolge tutta Forza Italia, mi dovrebbe essere negata anche una famiglia?”.

A parlare è Michaela Biancofiore, parlamentare di Forza Italia e Membro del coordinamento di Presidenza commentando le parole del numero due del suo partito, Antonio Tajani.

Nella conferenza stampa di FI sulle iniziative organizzate per la festa della mamma, Tajani ha detto: “La famiglia è per noi il nucleo fondamentale della società e va difesa, ma senza figli non esiste”.

Sempre nel corso della presentazione dell’iniziativa del movimento azzurro “Mamma è bello” ha affermato che “la donna non è una fattrice, si realizza pienamente con la maternità”. Inoltre “essere mamme è un modo per realizzarsi”.

Sempre in replica alle parole di Tajani, Biancofiore ha proseguito: “Come può il massimo dirigente di un partito teoricamente liberale avere idee discriminatorie, superficiali e lontane dai sentimenti delle persone? Temo che Tajani sia troppo influenzato dalla compagnia di persone notoriamente intolleranti e impositive della propria visione settaria che nulla hanno a che fare con la storia di Forza Italia. La famiglia è ovunque ci sia amore e progetto di vita comune, arcobaleno , rosa, azzurro, etero, LGBT e pure con animali d’affezione. E la pensa così anche il mondo cattolico al quale forse voleva ammiccare, il Papa in primis. Può essere che sia stato frainteso ma le sue scuse odierne, per altro tardive, non convincono affatto”.

(da agenzie)

