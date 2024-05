IL PD CHIEDE LE SUE DIMISSIONI, SDEGNO IN CITTA’; “VERGOGNATI, E’ UN BAMBINO”



A Mantova, il segretario della Lega, Cristian Pasolini, è finito al centro di una bufera mediatica per un commento razzista pubblicato su Facebook. Pasolini ha descritto un bambino di colore presente a una cerimonia di taglio del nastro come “negroide”.

Il post, che includeva la foto del sindaco dem Mattia Palazzi con i bambini della scuola locale, ha suscitato immediate reazioni di indignazione.

Il Partito Democratico (PD) locale e regionale ha prontamente chiesto le dimissioni di Pasolini, definendo il commento una “vergogna” e un’offesa razzista nei confronti del bambino.

Numerosi utenti di Facebook hanno condannato il post, con commenti come “Vergognati, sono bambini” e richieste affinché la Lega e Matteo Salvini prendano le distanze dall’accaduto.

Pasolini, difendendosi dalle accuse, ha tentato di giustificare il suo uso del termine, sostenendo che si trattava di una corretta espressione scientifica. Tuttavia, questa spiegazione non ha placato le critiche, e la sua posizione nel partito è ora in discussione. Il segretario del PD di Mantova ha dichiarato che Pasolini non può restare al suo posto dopo un simile episodio e ha chiesto un intervento immediato da parte della Lega per risolvere la situazione. La questione potrebbe avere ripercussioni significative per la carriera politica di Pasolini e per l’immagine della Lega a livello locale e nazionale. L’episodio a Mantova rappresenta un episodio grave di razzismo che ha sollevato forti reazioni da parte del pubblico e della politica.

(da agenzie)

