“L’Italia tortura. Con Alfredo no al 41 bis”. E’ lo striscione comparso sull’Altare della Patria a Roma, in solidarietà con l’anarchico Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis nel carcere di Opera a Milano e in scopero della fame da ormai oltre 110 giorni.

Domani, 24 febbraio, è attesa la sentenza di Cassazione sul regime di carcere a cui è sottoposto Cospito.

I manifestanti hanno esposto uno striscione con la scritta “L’Italia tortura, con Alfredo. No 41 bis, no ergastolo” e acceso alcuni fumogeni.

Solo in un secondo momento sono intervenute le forze dell’ordine identificando quattro anarchici.

